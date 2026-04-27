Lazio Udinese 3-3 | partita pirotecnica allo stadio Olimpico Il film del match

Dopo una partita intensa allo stadio Olimpico, Lazio e Udinese si sono divise la posta in palio con un punteggio di 3-3. La sfida ha visto numerosi gol e azioni emozionanti, con entrambe le squadre che hanno combattuto fino all'ultimo minuto per ottenere il risultato. La partita è stata caratterizzata da continui cambi di fronte e da momenti di grande spettacolo, che hanno coinvolto il pubblico presente.

di Angelo Ciarletta Lazio Udinese finisce con il risultato di 3-3: partita pirotecnica allo stadio Olimpico di Roma. Il racconto della partita. In un match dalle mille emozioni, la sfida tra Lazio e Udinese si chiude con un pirotecnico 3-3, lasciando l’amaro in bocca ai friulani e regalando un punto d’oro ai capitolini. La gara, diretta dall’arbitro Kevin Bonacina, si è accesa al 18? con il vantaggio ospite firmato da Kingsley Ehizibue, abile a sfruttare l’assist di Jurgen Ekkelenkamp. ULTIMISSIME JUVE LIVE Nella ripresa, la squadra di casa ha reagito con veemenza. Al 50?, Luca Pellegrini ha pareggiato con un potente tiro all’incrocio. La rimonta sembrava completata all’80’ grazie a Pedro, servito da Toma Basic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Udinese 3-3: partita pirotecnica allo stadio Olimpico. Il film del match Notizie correlate Il doppio ex Pioli spettatore d’eccezione per Lazio-Milan allo stadio ‘Olimpico’Spettatore d'eccezione, stasera, allo stadio 'Olimpico' di Roma per Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle... Formazioni ufficiali Roma Juve: le scelte di Spalletti per il big match di questa sera allo stadio OlimpicoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lazio-Udinese, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Pronostico Lazio-Udinese | Serie A 2025/26; Lazio-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Lazio-Udinese: probabili formazioni e statistiche. Lazio-Udinese 3-3, le pagelle: immortale Pedro (7), spento Dia (4). Miracolo Maldini (7)La sfida Lazio-Udinese, posticipo della 34a giornata di Serie A, si conclude con un pazzesco 3-3. Vantaggio degli ospiti con Ehizibue. Ad inizio ripresa gol capolavoro di Pellegrini per ... leggo.it Serie A, Lazio-Udinese 3-3Per la quart'ultima giornata di campionato, Lazio-Udinese 3-3: Per il 'monday night' in trasferta contro la Lazio, Kosta Runjaic dovrà fare a meno di capitan Karlstrom, fermato dal giudice sportivo. S ... ansa.it FINALE INCREDIBILE: LAZIO-UDINESE FINISCE 3-3 A passare in vantaggio sono i bianconeri con Ehizibue, ma i padroni di casa non ci stanno e la ribaltano grazie ai golazi di Pellegrini e Pedro. I friulani però ribaltano tutto e nel recupero tornano avanti co x.com Lazio-Udinese, folle finale: due gol dopo il 90', le pagelle - facebook.com facebook