L’Atlantide è eliminata Amarezza Zambonardi | Ma l’annata è positiva

L’Atlantide ha concluso la stagione senza riuscire a ottenere la promozione in Superlega, lasciando il sogno di un passaggio nella massima serie irrealizzato anche quest’anno. La squadra, che aveva come obiettivo principale la salita, ha visto sfumare questa opportunità, mentre alcuni membri, come il dirigente, hanno espresso soddisfazione per il percorso fatto, nonostante il risultato finale. La stagione si è quindi chiusa senza il traguardo sperato, con un risultato che lascia spazio a riflessioni future.

La stagione dell’Atlantide è finita e il sospirato approdo in Superlega è rimasto ancora una volta un miraggio. Al termine di una semifinale sempre molto combattuta è Prata a guadagnare la qualificazione verso la sfida-promozione. Ai Tucani, gravati dal ko interno nel primo incontro, non basta una prova generosa e coraggiosa in gara2, l’incontro in Friuli si risolve al tie-break in favore dei padroni di casa: "C’è grande amarezza – è l’analisi dell’allenatore Roberto Zambonardi – per avere sprecato l’occasione di proseguire il nostro percorso. Chiudiamo un’annata comunque positiva per l’impegno profuso da atleti di prim’ordine. A Prata va dato il merito di avere raggiunto la finale, ma anche la mia squadra merita un plauso per avere messo in mostra per tutta la stagione una pallavolo di alto livello.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Atlantide è eliminata. Amarezza Zambonardi: "Ma l’annata è positiva" Notizie correlate Domenica è il giorno di Vinitaly. In Veneto annata vinicola positiva ma l'export rallentaÈ fissato per la giornata di domenica 12 aprile, a Verona, il taglio del nastro della 58ª edizione di Vinitaly, che si presenta con il quartiere... Sarah Toscano, la nuova sfida sul set come attrice: ma c’è anche il singolo ‘AtlantideDopo la vittoria di Amici nel 2024 e Sanremo, Sarah Toscano sbarca su Netflix nel film ‘Non abbiam bisogno di parole’ e ne firma anche la colonna...