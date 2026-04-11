Domenica è il giorno di Vinitaly In Veneto annata vinicola positiva ma l' export rallenta

Domenica si apre ufficialmente a Verona la 58ª edizione di Vinitaly, con il quartiere fieristico pieno e circa 4.000 aziende provenienti da tutte le regioni italiane. In Veneto, l’annata vinicola è stata positiva, ma i dati sull’export mostrano un rallentamento rispetto agli anni precedenti. La manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del settore, attirerà visitatori e professionisti da tutto il mondo.

È fissato per la giornata di domenica 12 aprile, a Verona, il taglio del nastro della 58ª edizione di Vinitaly, che si presenta con il quartiere fieristico al completo e 4mila aziende in rappresentanza di tutte le regioni. Fino a mercoledì 15 aprile, Veronafiere torna così a essere il baricentro. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: La carica lombarda al Vinitaly: export record, ma pesano le guerre Lombardia a Vinitaly: export record e qualità per conquistare il mondoLa Lombardia sbarca a Verona dal 12 al 15 aprile per l’edizione 2026 di Vinitaly, trasformando il vino in un volano per promuovere ospitalità,... Temi più discussi: Settimana Santa: domenica; La storia della domenica di Pasqua: le donne al sepolcro di Gesù, l'omissione dei Vangeli e il vero significato della parola risorto; II domenica di Pasqua A – 2026; Oggi è la Domenica di Risurrezione, il giorno in cui inizia l’Ottava di Pasqua. Almanacco | Domenica 5 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoLa Bosnia ed Erzegovina si rende indipendente dalla Jugoslavia; ha inizio l'assedio di Sarajevo: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it Brescia, scatta il conto alla rovescia: domenica 8 marzo è il giorno della BAM da recordGià sold out i tre appuntamenti competitivi. La Easy Run è a quota 2.500. Oltre cento irlandesi sulle tre distanze. Più di 30 le nazioni rappresentate. Dal 3 marzo la Settimana Rosa apre la settiman ... corrieredellosport.it Ogni domenica alle 20.05 su ETV un nuovo appuntamento con “Il Valore Aggiunto”, il programma realizzato con Espansione per raccontare le tante realtà del terzo settore del territorio comasco che ogni giorno lavorano accanto alle persone con disabilità. Un - facebook.com facebook Domenica 12 aprile torna la Milano Marathon, alla 25esima edizione: tutto quello che c’è da sapere - Repubblica x.com