Domenica è il giorno di Vinitaly In Veneto annata vinicola positiva ma l' export rallenta

Da veronasera.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica si apre ufficialmente a Verona la 58ª edizione di Vinitaly, con il quartiere fieristico pieno e circa 4.000 aziende provenienti da tutte le regioni italiane. In Veneto, l’annata vinicola è stata positiva, ma i dati sull’export mostrano un rallentamento rispetto agli anni precedenti. La manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del settore, attirerà visitatori e professionisti da tutto il mondo.

È fissato per la giornata di domenica 12 aprile, a Verona, il taglio del nastro della 58ª edizione di Vinitaly, che si presenta con il quartiere fieristico al completo e 4mila aziende in rappresentanza di tutte le regioni. Fino a mercoledì 15 aprile, Veronafiere torna così a essere il baricentro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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