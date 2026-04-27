L’Arma dei Carabinieri avverte i cittadini di un aumento di tentativi di truffa e furti nelle zone residenziali e nelle aree pubbliche. Recenti segnalazioni indicano che i malintenzionati agiscono sia attraverso chiamate telefoniche fraudolente che con azioni di scasso e furto tra le vie della città. Le forze dell’ordine invitano a prestare attenzione e a adottare misure di sicurezza.

Cervesina (Pavia) – Non solo truffe telefoniche quando si è in casa, ma anche furti con destrezza in strada. Sono purtroppo tante le insidie, specie per le fasce di popolazione più a rischio come gli anziani, presi di mira da malviventi senza scrupoli. Ma sono anche tante le occasioni in cui istituzioni, sia enti locali sia forze dell’ordine, cercano di raggiungere nel modo più capillare possibile le potenziali vittime. “ Informare per prevenire e difendere”: così l’Arma ha formulato lo slogan in occasione dell’incontro con la cittadinanza che si è tenuto a Cervesina, poco più di mille abitanti, nella parte pianeggiante dell’Oltrepò, alla confluenza dello Staffora nel Po.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Arma mette in guardia i cittadini: “Truffe in agguato tra case e strade”

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