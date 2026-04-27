Lanzo nuovi nomi al Memoriale | la memoria della Resistenza vive

A Lanzo Torinese è stata inaugurata una nuova targa al Memoriale per la Libertà, dedicata ai caduti partigiani. L’evento riguarda l’aggiunta di nomi e ricorda le persone che hanno combattuto durante la Resistenza. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, che hanno partecipato alla posa della targa. La commemorazione si inserisce nelle iniziative per mantenere vivo il ricordo degli eventi e dei protagonisti di quel periodo storico.

? Cosa sapere Lanzo Torinese inaugura nuova targa al Memoriale per la Libertà dedicata ai caduti partigiani.. L'iniziativa del Centro Nicola Grosa celebra il cinquantesimo anniversario della Medaglia al Valor Militare.. Il 25 Aprile a Lanzo Torinese si è trasformato in un ponte tra generazioni con l’inaugurazione di una nuova targa al Memoriale per la Libertà, dedicata ai cittadini caduti durante la Resistenza tra il 1943 e il 1945. La cerimonia, che ha coinvolto l’intera comunità nel cimitero cittadino, ha segnato un momento di profonda riflessione civile, celebrando non solo il sacrificio dei partigiani locali ma anche il cinquantesimo anniversario della Medaglia d’Argento al Valor Militare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lanzo, nuovi nomi al Memoriale: la memoria della Resistenza vive Full:Reborn in Qian Dynasty, I refused to quit studying and topped three major exams#drama Notizie correlate De Maria, tagli al contributo ai luoghi della Memoria della ResistenzaIl deputato del Pd Andrea De Maria, ex sindaco di Marzabotto, segnala tagli al contributo del ministero della Cultura ai luoghi della Memoria della... San Mauro: un arbusto vive la memoria dei martiri della mafiaIl 31 marzo, nel cuore di San Mauro Torinese, un arbusto è stato piantato nel cortile dell’Istituto Comprensivo intitolato a Carlo Alberto Dalla...