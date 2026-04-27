Lanzada rilancia | bonus e kit per neonati e sposi fermano il calo

Nel comune di Lanzada sono stati assegnati bonus a cinque nuovi neonati e a tre coppie nel 2025. Questi incentivi hanno contribuito a mantenere stabile la popolazione residente, che si attesta attorno ai 1230 abitanti. Le iniziative si inseriscono in un piano comunale volto a sostenere le nascite e le famiglie nel borgo. La distribuzione dei bonus e dei kit per neonati e sposi ha coinvolto le famiglie locali durante l’anno.

? Cosa sapere Lanzada eroga bonus a cinque nuovi nati e tre coppie nel 2025.. Le politiche comunali stabilizzano la popolazione residente a 1230 abitanti nel borgo.. A Lanzada, il sindaco Marco Negrini e il vice Francesco Nana hanno accolto in sala consiliare le famiglie dei nuovi nati e delle coppie che hanno recentemente contratto matrimonio per consegnare i contributi destinati al sostegno dei residenti. L’incontro ha permesso di celebrare i nuovi arrivi nel tessuto sociale del Comune della Valmalenco, con un riconoscimento concreto rivolto a chi sceglie di radicare la propria vita in questo borgo. Il momento della consegna è stato accompagnato da gesti simbolici volti a integrare i nuovi membri nella comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lanzada rilancia: bonus e kit per neonati e sposi fermano il calo Notizie correlate Leggi anche: Lanzada aiuta le famiglie. Neonati in Consiglio Adidas rilancia il classico kit denim retrò degli Stati Uniti degli anni ’90Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La Coppa del Mondo 2026 inizierà tra poco più di tre mesi, mentre il più grande torneo del mondo tornerà...