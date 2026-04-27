L’antisemitismo nelle piazze del 25 aprile è una ferita aperta nella festa di tutti

Durante le celebrazioni del 25 aprile 2026, alcune piazze sono state teatro di episodi di antisemitismo, attirando l’attenzione e suscitando sdegno. Questi eventi si sono verificati in diverse città italiane e sono stati documentati da testimoni e immagini pubblicate sui social media. La presenza di comportamenti discriminatori durante una giornata simbolo di libertà e antifascismo ha suscitato reazioni di condanna e richieste di intervento immediato.

Quello che è accaduto in alcune piazze del 25 aprile 2026 è una ferita aperta, e come tale va guardata in faccia, senza infingimenti. A Milano, città Medaglia d’Oro della Resistenza, lo spezzone della Brigata Ebraica – insieme ai giovani scout di Hashomer Hatzair, ai dissidenti iraniani, allo striscione di Sinistra per Israele – due popoli, due Stati – è stato bloccato per oltre due ore all’incrocio fra corso Venezia e via Senato da un muro di contestatori, e infine scortato dalla polizia in tenuta antisommossa fuori dal corteo della Festa della Liberazione. Per la prima volta dal dopoguerra. Dalle file dei contestatori sono piovuti slogan come «fuori i sionisti», «assassini», «viva Hitler» e l’oscenità «siete saponette mancate», riferita al ghetto di Varsavia, ai forni di Auschwitz, alla Shoah.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’antisemitismo nelle piazze del 25 aprile è una ferita aperta nella festa di tutti Notizie correlate Ritorno del treno a Fiumicino: “Chiudere una ferita aperta da 25 anni”Fiumicino, 4 marzo 2026 – Nelle commissioni consiliari del Comune di Fiumicino, è in discussione una proposta di delibera, volta a predisporre atti... Il 25 aprile nelle piazze digitaliNonostante gli anni trascorsi e gli appelli puntuali a ritrovare una memoria collettiva condivisa, la Liberazione continua a essere un appuntamento... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Resistenza | L’antisemitismo nelle piazze del 25 aprile è una ferita aperta nella festa di tutti; Edith Bruck: Ma quelle bandiere d’Israele non dovevano stare in piazza; Insulti, divisioni, colpi di pistola: così hanno sfregiato la Festa della Liberazione; Edith Bruck: Le bandiere israeliane in piazza il 25 aprile? Uno sbaglio: non c'entravano nulla. L’81° anniversario della Liberazione è stato segnato da esclusioni e violenze: ebrei respinti dalle piazze di Milano, sostenitori ucraini aggrediti. Un segnale inquietante ...L’81° anniversario della Liberazione è stato segnato da esclusioni e violenze: ebrei respinti dalle piazze di Milano, sostenitori ucraini aggrediti. Un segnale inquietante di smarrimento civile e cris ... linkiesta.it DAL 25 APRILE AL 2 GIUGNO 2026 | Piazze, Landini e Benigni: quando la Repubblica diventa campo di battagliaIl 25 aprile ha inaugurato il trittico primaverile delle festività civili: saranno all'insegna di una radicale politicizzazione ... ilsussidiario.net New Podcast! "L'Antisemitismo Russo e la Propaganda Anti-occidentale" on @spreaker #antisemitismo #dugin #economia #economica #forchielli x.com Insolentire la presidenza dell'Anpi accusandola di incitamento all'antisemitismo è stupido oltre che grottesco. Si rivoltano nella tomba gli antifascisti della prima ora e i partigiani ebrei che avevano già sacrificato la vita ben prima che, nell'aprile 1945, la Brigata - facebook.com facebook