L’amicizia tra il Santo e la Suora | a Forlì il racconto inedito di chi conobbe Carlo Acutis

A Forlì, il Gruppo Amici di Carlo Acutis ha programmato due incontri nelle domeniche del 3 e 10 maggio per approfondire la figura del giovane santo. Durante gli eventi, sarà raccontata anche l’amicizia tra il Santo e una suora, attraverso testimonianze di chi ha conosciuto direttamente Carlo Acutis. Le iniziative sono aperte a chi desidera conoscere meglio la vita e i legami di Acutis.

Il Gruppo Amici di Carlo Acutis di Forlì organizza, nelle domeniche 3 e 10 maggio, due incontri incentrati sulla figura del giovane santo. Entrambi si svolgeranno nella parrocchia di Regina Pacis e avranno come relatrice speciale Suor Maria Gloria Riva, fondatrice dell’Ordine delle Adoratrici.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate A Rastignano le reliquie di Carlo Acutis, il "santo millennial"Per la prima volta, la città di Bologna e la sua provincia si preparano ad accogliere la reliquia di San Carlo Acutis, il giovane milanese proclamato... Al via a Milano le riprese di “Il mio nome è Carlo”: la vita di Acutis, il santo dei millennial, diventa un film per Canale 5Il primo ciak è risuonato tra le strade di Milano, la città che lo ha visto crescere e formarsi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’amicizia tra il Santo e la Suora: a Forlì il racconto inedito di chi conobbe Carlo Acutis; La mostra Carlo Acutis. Una semplicità straordinaria anche sull’Altopiano della Vigolana in Trentino-Alto Adige; Convegno diocesano I santi della porta accanto su Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati; Il nostro Marco sarà beato, aveva una fede incrollabile. Aprigliano accoglie Antonia Salzano, madre di San Carlo AcutisC’è fervore nel comune di Aprigliano per l’arrivo di Antonia Salzano, la madre di San Carlo Acutis, attesa il prossimo 21 maggio. Il comune presilano ospiterà l’unica tappa in una provincia calabrese ... cosenzachannel.it La madre di Carlo Acutis a Reggio Calabria: prima visita in Calabria tra fede, reliquie e testimonianzaCresce l’attesa in città per l’arrivo di Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis, che sarà a Reggio Calabria il prossimo 20 maggio per una visita dal forte valore spirituale. Ad accoglierla sarà l’ ... strettoweb.com Attenti alle notizie false che sfruttano la santità di Carlo Acutis https://buff.ly/ujSf3JH - facebook.com facebook