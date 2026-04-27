L’allenatore della squadra bianconera si trova in attesa prima di salire in conferenza stampa. Dopo aver concluso gli ultimi allenamenti, ha trascorso alcuni giorni di riposo. La squadra si prepara a riprendere gli impegni ufficiali, mentre l’allenatore si prende qualche minuto per riflettere sulle prossime sfide. Intanto, i giocatori continueranno ad allenarsi in vista delle partite imminenti.

L’allenatore Francesco Tomei deve fare un po’ di attesa prima di entrare in sala stampa e ha così modo di riflettere un po’. Quando entra appare comunque rilassato e sereno nonostante l’amarezza per l’esito finale di questa stagione regolare. Mister Tomei le speranze erano altre? "Si esce amareggiati dopo un percorso del genere, sono orgoglioso di questi ragazzi, un percorso importantissimo, un lavoro enorme, che a volte ti premia e a volte no. Dobbiamo restare sereni, andare a testa alta dando il 110%. Oggi abbiamo lottato e ci abbiamo provato fino alla fine e se non troviamo un portiere in stato di grazia avremmo trovato anche il gol che ci è mancato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’allenatore bianconero. Tomei: "Quattro giorni di relax, poi tutti di nuovo al lavoro»

Notizie correlate

L’allenatore. La carica di Tomei per la rincorsa: "Adesso vogliamo vincerle tutte»In città l’entusiasmo adesso è alle stelle, ma il tecnico Tomei predica calma e piedi per terra.

Continassa Juve: bianconeri subito in campo. Poi quattro giorni di riposodi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ascoli, sfuma il sogno della promozione diretta: ora i playoff per continuare a sperare nella serie B; L'Ascoli cade all'arrivo: bianconeri sconfitti a sorpresa a Campobasso. Sfuma la promozione diretta, ora i playoff; Campobasso-Ascoli si avvicina, Tomei: Dobbiamo isolarci, vincere e pensare ad Arezzo solo al triplice fischio; Campobasso-Ascoli 1-0, play off 17 e 20 maggio.

L’allenatore. Dopo 10 vittorie Tomei vuole la lode: «Gli applausi vanno a questi ragazzi»Se arriveremo a pari punti faremo i complimenti ai nostri avversari, sono orgoglioso dei miei. msn.com

Ascoli-Guidonia 1-0, Tomei: I ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra. Nicoletti ha avuto dei crampiL’allenatore dell’Ascoli Francesco Tomei ha parlato nella sala stampa dello stadio Del Duca al termine del match vinto contro il Guidonia nel 37esimo turno del girone B del campionato di Serie C. picenotime.it

Veratv GROUP. . - , : 1-0 molisano, sale direttamente in B l'Arezzo. La squadra di Tomei agli spareggi dal secondo turno nazionale, il 17 maggio - facebook.com facebook