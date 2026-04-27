Labrinth si trova ai Village Studios di Santa Monica, seduto davanti alla console mentre lavora a nuove melodie. La luce del pomeriggio si rifrange attraverso le vetrate colorate, creando un contrasto visivo con le sonorità gotiche che sta componendo. La scena si svolge in un ambiente di registrazione, con strumenti e apparecchiature audio visibili intorno a lui.

Labrinth è seduto dietro la console ai Village Studios di Santa Monica, dove la luce del sole pomeridiano che si rifrange attraverso le vetrate colorate crea un netto contrasto con le melodie gotiche a cui sta lavorando. Indossa pantaloni chino e una giacca di pelle nera a tre quarti, che scherzosamente definisce il suo «look alla Ross Geller». La giovane figlia, Aura, svolazza da una stanza all'altra mentre la moglie Muz cerca diligentemente di starle dietro. Sono passati pochi giorni dal primo weekend del Coachella. L'ultima volta che Labrinth si è esibito al festival è stato tre anni fa: un set esemplare dove il cantautore londinese, allora reduce dal successo della sua seconda stagione come voce musicale della serie HBO Euphoria, si è unito sul palco a ospiti di grande spessore come Billie Eilish e la star di Euphoria, Zendaya.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Labrinth vuole solo essere sincero

El horror de salirse de los LIMITES en un videojuego

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