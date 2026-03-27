Durante una conferenza stampa, l’ex calciatore ha dichiarato che Bastoni è stato colpito con un bastone durante una partita, ma ha anche ammesso che l’avversario ha simulato la caduta. La vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord è stata commentata con parole che hanno coinvolto anche questa vicenda, senza ulteriori dettagli su eventuali indagini o conseguenze legali.

Inter News 24 Nesta sincero nel giudizio di Bastoni dopo la vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord con l’accenno alla simulazione. Presente in tribuna a Bergamo per assistere alla vittoria dell’ Italia contro l’Irlanda del Nord, Alessandro Nesta, ex difensore campione del mondo 2006 e oggi allenatore, ha analizzato il momento della Nazionale ai microfoni di Sky Sport. Un intervento lucido, tra valutazioni tecniche e riflessioni emotive, con lo sguardo già rivolto alla prossima sfida contro la Bosnia, decisiva per la qualificazione al Mondiale. BASTONI – «Bastoni da centrale sfrutta meno le sue caratteristiche offensive, ma devo fargli i complimenti perché gli hanno rotto un sacco le scatole per la simulazione e ieri, pur non essendo al meglio, è tornato facendo una grande partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nesta ammette: «Bastoni? Devo essere sincero. Gli hanno rotto per la simulazione, ma…»

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