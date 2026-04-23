Da terapia a incubo la vittima | Drogata in uno studio medico la mia vita messa in pericolo

Da teleclubitalia.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara ha raccontato di aver subito una somministrazione di sostanze senza consenso durante una visita medica, situazione che ha messo a rischio la sua salute e la sua sicurezza. La donna ha spiegato come quella che avrebbe dovuto essere una terapia si sia trasformata in un episodio traumatizzante, portandola a vivere momenti di grande paura e incertezza. La vicenda, di cui ha deciso di parlare pubblicamente, si inserisce in un quadro di segnalazioni simili.

L’intervista a Barbara si apre con un racconto che ha il peso di una denuncia. Una vicenda che l’ha vista protagonista e che, chiarisce, nasce solo per raccontare come quella che doveva essere una cura si sia trasformata in un incubo. La donna si rivolge a un centro medico di Giugliano, una struttura di fiducia, dove conosceva già il medico che l’ha presa in carico. Durante le terapie, il mix di sostanze provoca vuoti di memoria, stordimento e mancamenti. Nonostante ciò, Barbara guida da Giugliano a Napoli: un tragitto che oggi non ricorda e che lascia aperta una domanda inquietante su come sia riuscita ad arrivare a casa sana e salva.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Da terapia a incubo, la vittima: Drogata in uno studio medico, la mia vita messa in pericolo

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