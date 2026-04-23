Da terapia a incubo la vittima | Drogata in uno studio medico la mia vita messa in pericolo

Barbara ha raccontato di aver subito una somministrazione di sostanze senza consenso durante una visita medica, situazione che ha messo a rischio la sua salute e la sua sicurezza. La donna ha spiegato come quella che avrebbe dovuto essere una terapia si sia trasformata in un episodio traumatizzante, portandola a vivere momenti di grande paura e incertezza. La vicenda, di cui ha deciso di parlare pubblicamente, si inserisce in un quadro di segnalazioni simili.

L’intervista a Barbara si apre con un racconto che ha il peso di una denuncia. Una vicenda che l’ha vista protagonista e che, chiarisce, nasce solo per raccontare come quella che doveva essere una cura si sia trasformata in un incubo. La donna si rivolge a un centro medico di Giugliano, una struttura di fiducia, dove conosceva già il medico che l’ha presa in carico. Durante le terapie, il mix di sostanze provoca vuoti di memoria, stordimento e mancamenti. Nonostante ciò, Barbara guida da Giugliano a Napoli: un tragitto che oggi non ricorda e che lascia aperta una domanda inquietante su come sia riuscita ad arrivare a casa sana e salva.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Da terapia a incubo, la vittima: “Drogata in uno studio medico, la mia vita messa in pericolo” Da terapia a incubo, la vittima: Drogata in uno studio medico, la mia vita messa in pericolo Notizie correlate Quante volte ci innamoriamo nella vita: la risposta arriva da uno studioI ricercatori del Kinsey Institute hanno rivolto una domanda semplicissima (per così dire): "Quante volte siete stati appassionatamente innamorati?". Leggi anche: Insegnante accoltellata da studente: non è in pericolo di vita, ora in terapia intensiva. Il ragazzo indossava pantaloni mimetici e una maglietta con scritto “Vendetta”. AGGIORNATO