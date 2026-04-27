La Via della Seta di nuovo a rischio frana Ecco perché

Da circa due mesi, la regione dello stretto di Hormuz è coinvolta in un clima di tensione che ha ormai raggiunto anche la Cina. La situazione ha generato preoccupazioni tra le autorità e ha portato a un aumento delle tensioni regionali. Di recente, si sono verificati segnali di instabilità che potrebbero mettere a rischio le rotte commerciali e le vie di comunicazione strategiche, tra cui la storica via della Seta.

Ormai è certo, il caos che da quasi due mesi aleggia sullo stretto di Hormuz ha contagiato anche la Cina. La guerra in Iran, nonostante tregue più o meno fragili, sta minando nelle fondamenta le certezze economiche non solo dell’Europa, ma anche della seconda economia globale. A cominciare dall’energia, i cui costi stanno salendo anche nel Dragone, al punto da costringere alcune province tra le più industrializzate, come il Guangdong, a rivedere i propri target di produzione. Fosse finita qui, poco male. Invece no, l’incendio in Medio Oriente lambisce, o forse qualcosa di più, anche la Via della Seta, nella sua versione restaurata a tredici anni dal lancio di quella originale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Via della Seta (di nuovo) a rischio frana. Ecco perché Notizie correlate Perché la frana in Molise ha paralizzato l'Italia (e la Puglia). A rischio anche il turismoLa riapertura della frana in Molise, all’altezza di Petacciato, ha isolato totalmente la Puglia, imponendo lo stop a treni e bus per via dei gravi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Test Voge Valico 800 DSX Rally. Sulla via della seta; Tajani: va rilanciato il partenariato strategico tra imprese di Italia e Cina. Siglato un piano d’azione per il Made in Italy in China (Il Sole 24 Ore); La Cina vuole fare come l’Urss (ma meglio). Report Csis; La guerra contro l’Iran ridefinisce la guerra dei corridoi di connettività. Via Della Lana E Della SetaSe la Via degli Dei (foto), un percorso a piedi di 130 km da Bologna a Firenze, registra ormai numeri impressionanti - 8mila escursionisti nel 2017, quest'anno si punta a 10mila - che hanno permesso ... repubblica.it Meloni, la Via della seta e la fine del mito cineseIeri, da Praga, per la prima volta da quando è arrivata a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato della Via della seta. E a chi le chiedeva se l’Italia resterà o no dentro ... ilfoglio.it I primi passi sulla Via della Seta… Il nostro gruppo ha appena iniziato il suo straordinario viaggio in Uzbekistan… e lo ha fatto entrando in un luogo che sembra sospeso nel tempo: Khiva. Qui, tra mura antiche e silenzi del deserto, ogni passo racconta una - facebook.com facebook