Una frana in Molise, vicino a Petacciato, ha causato la chiusura della linea ferroviaria che collega la regione con altre zone del paese. La strada e i servizi di trasporto pubblico sono stati sospesi, interrompendo i collegamenti tra Molise e Puglia. Questa interruzione ha portato a disagi per i pendolari e ha avuto ripercussioni sul settore turistico locale. La situazione ha reso difficile la mobilità tra le due regioni, con conseguenze immediate sulla circolazione di persone e merci.

La riapertura della frana in Molise, all’altezza di Petacciato, ha isolato totalmente la Puglia, imponendo lo stop a treni e bus per via dei gravi danneggiamenti alla linea ferroviaria adriatica (oggi cancellati tutti i Frecciarossa dalla Puglia verso Milano) e all'autostrada A14. L’Italia è praticamente spaccata in due. Migliaia di pugliesi pronti al rientro al Nord ieri sono rimasti bloccati, non avendo nemmeno alternative per gli spostamenti. Ma la notizia peggiore è che per riattivare i collegamenti ci vorranno settimane o persino alcuni mesi. Una situazione drammatica che mette a rischio la stagione turistica, e non solo. Il presidente della Regione Puglia si è messo subito in contatto con la Protezione civile nazionale, seguendo l'evoluzione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Perché la frana in Molise ha paralizzato l'Italia (e la Puglia). A rischio anche il turismo

Perché la frana in Molise ha paralizzato l'Italia (e la Puglia). A rischio anche il turismo: «Serviranno mesi per ripristinare i collegamenti»La riapertura della frana in Molise, all’altezza di Petacciato, ha isolato totalmente la Puglia, imponendo lo stop a treni e bus per via dei gravi...

Temi più discussi: L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in Molise; Perché la frana in Molise ha paralizzato l'Italia (e la Puglia). A rischio anche il turismo; Si risveglia una frana in Molise, chiuse A14 e linea ferroviaria; Molise, si riattiva la frana di Petacciato: chiusa A14 e stop ai treni. Non si sa fino a quando.

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Disagi alla stazione di Lecce dopo la frana in Molise: treni cancellati e lunghe file al botteghino fin dalle prime ore del mattino. - facebook.com facebook

Molise franato, Italia divisa in due. E finché la terra si muove si può solo aspettare x.com