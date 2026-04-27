La Tucson Angel Manfredonia ha vinto la seconda partita di semifinale contro la squadra di casa con un punteggio di 71-57. La gara si è disputata al Pala Fernando Prima, dove la squadra ospite è riuscita a imporsi con autorità, portando la serie in parità. La vittoria permette alla squadra di mantenere vive le speranze di raggiungere la finale.

Gara 2 di semifinale DR1 conferma la forza e la maturità di Tucson Pub Manfredonia, capace di imporsi con autorità sul parquet del Pala Fernando Prima con un netto 71-57. Una vittoria costruita con solidità difensiva, ritmo controllato e grande lucidità nei momenti chiave. L’approccio degli ospiti è stato subito incisivo: il primo quarto chiuso sul 21-12 ha indirizzato la gara. Carovigno ha avuto il merito di reagire nel secondo periodo, trovando ritmo offensivo e tornando a contatto fino al 39-33 dell’intervallo lungo, trascinata da Leo e da una buona circolazione di palla. Nel terzo quarto, però, Manfredonia ha alzato nuovamente il livello: difesa più attenta e attacchi più concreti hanno prodotto il break decisivo (19-11) che ha spezzato l’equilibrio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Tucson Angel Manfredonia espugna il Pala Fernando Prima ed impatta la serie

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