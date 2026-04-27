La Tucson Angel Manfredonia espugna il Pala Fernando Prima ed impatta la serie
La Tucson Angel Manfredonia ha vinto la seconda partita di semifinale contro la squadra di casa con un punteggio di 71-57. La gara si è disputata al Pala Fernando Prima, dove la squadra ospite è riuscita a imporsi con autorità, portando la serie in parità. La vittoria permette alla squadra di mantenere vive le speranze di raggiungere la finale.
Gara 2 di semifinale DR1 conferma la forza e la maturità di Tucson Pub Manfredonia, capace di imporsi con autorità sul parquet del Pala Fernando Prima con un netto 71-57. Una vittoria costruita con solidità difensiva, ritmo controllato e grande lucidità nei momenti chiave. L’approccio degli ospiti è stato subito incisivo: il primo quarto chiuso sul 21-12 ha indirizzato la gara. Carovigno ha avuto il merito di reagire nel secondo periodo, trovando ritmo offensivo e tornando a contatto fino al 39-33 dell’intervallo lungo, trascinata da Leo e da una buona circolazione di palla. Nel terzo quarto, però, Manfredonia ha alzato nuovamente il livello: difesa più attenta e attacchi più concreti hanno prodotto il break decisivo (19-11) che ha spezzato l’equilibrio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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