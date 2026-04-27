Il biopic su Michael Jackson, uscito il 22 aprile, ha suscitato discussioni per diverse ragioni. Tra queste, spicca il fatto che nel film non viene mai citata Janet Jackson, sorella del cantante. Questa scelta ha attirato l’attenzione di molti spettatori e commentatori, che si sono concentrati sulla mancanza di riferimenti alla figura della cantante. La questione ha generato dibattiti sui contenuti e sulle omissioni del film.

U na delle prime cose che colpiscono guardando Michael, il biopic su Michael Jackson arrivato alle sale lo scorso 22 aprile, è non viene mai menzionata la sorella Janet Jackson. Non che tutti i membri della famiglia dovessero per forza essere presenti, ma questa assenza completa ha suscitato qualche perplessità sia tra i fan che tra gli addetti ai lavori, per via del profondo legame che c’è sempre stato tra i due. “Michael”, Milano si inchina al mito: la Rinascente diventa un palcoscenico a LED X Leggi anche › Tutto su Jaafar Jackson, il nipote che interpreta suo zio nel biopic “Michael” Janet Jackson e la scelta di non comparire in Michael . Per Janet Jackson si sarebbe trattato di una scelta voluta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La scelta di Janet Jackson ha fatto discutere, come tante altre legate al film sul re del pop arrivato nelle sale il 22 aprile. Ecco le ragioni

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