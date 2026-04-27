La Resistenza italiana non c' entra con Gaza

Da liberoquotidiano.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile rappresenta una data significativa per l’Italia, ma non si tratta di una celebrazione neutrale o di un semplice momento commemorativo. La Resistenza italiana, che ha avuto luogo durante la Seconda guerra mondiale, non ha alcun collegamento diretto con gli eventi recenti a Gaza. Questa giornata, infatti, è associata alla lotta contro l’occupazione nazifascista e non si riferisce alle dinamiche del conflitto attuale nel territorio palestinese.

Il 25 aprile non è una commemorazione neutrale, né un contenitore da riempire a piacimento: è la data in cui si celebra la fine di un regime che, fra l’altro, ha perseguitato, espulso, deportato e ucciso migliaia di ebrei italiani, e la vittoria di chi, in forme diverse, ha contribuito a sconfiggerlo. Dentro questa storia stanno insieme la Brigata Ebraica, che ha combattuto sul suolo italiano contro il nazifascismo, e ricordiamolo, perché c’è chi il 25 aprile ne vorrebbe cancellare la storia: fu un’unità dell’esercito britannico composta da volontari ebrei della Palestina mandataria, veri combattenti antifascisti sul suolo italiano, che hanno contribuito a liberare diverse aree del Nord.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

la resistenza italiana non c entra con gaza
© Liberoquotidiano.it - La Resistenza italiana non c'entra con Gaza

Orsini sulla guerra in Iran: Ecco perché è collegata a Gaza

Video Orsini sulla guerra in Iran: Ecco perché è collegata a Gaza

Notizie correlate

Tre attivisti sulla Flotilla per Gaza: "Preparati per la resistenza civile"Oggi, nell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, sta per partire di nuovo, alla volta di Gaza, la Flotta della Resistenza Globale, quella...

Leggi anche: A Gaza la guerra entra in classe

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: 25 aprile: i principi della resistenza vanno difesi contro i nuovi fascismi; Democrazia, memoria e responsabilità civile. L’attualità della Resistenza - Left; 25 aprile, Landini a Roma: La Resistenza è stata trasformazione sociale e culturale del Paese; Oggi la Resistenza si chiama nonviolenza e la Liberazione disarmo: costruiamoli con Un’altra difesa è possibile.

la resistenza italiana non25 aprile, le poesie sulla resistenza che celebrano la liberazione dell’ItaliaScopri le più intense poesie sulla resistenza, versi di libertà e canti alla memoria per non dimenticare il 25 aprile e la liberazione dal nazi-fascismo. libreriamo.it

la resistenza italiana non25 aprile: perché il papavero rosso è diventato il simbolo della Resistenza italiana?Dal campo di battaglia alla Festa della Liberazione: perché il papavero rosso è diventato il simbolo del 25 aprile e della Resistenza italiana? Storia, poesia e botanica di un fiore straordinario ... greenme.it

Digita per trovare news e video correlati.