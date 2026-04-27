Il 25 aprile rappresenta una data significativa per l’Italia, ma non si tratta di una celebrazione neutrale o di un semplice momento commemorativo. La Resistenza italiana, che ha avuto luogo durante la Seconda guerra mondiale, non ha alcun collegamento diretto con gli eventi recenti a Gaza. Questa giornata, infatti, è associata alla lotta contro l’occupazione nazifascista e non si riferisce alle dinamiche del conflitto attuale nel territorio palestinese.

Il 25 aprile non è una commemorazione neutrale, né un contenitore da riempire a piacimento: è la data in cui si celebra la fine di un regime che, fra l’altro, ha perseguitato, espulso, deportato e ucciso migliaia di ebrei italiani, e la vittoria di chi, in forme diverse, ha contribuito a sconfiggerlo. Dentro questa storia stanno insieme la Brigata Ebraica, che ha combattuto sul suolo italiano contro il nazifascismo, e ricordiamolo, perché c’è chi il 25 aprile ne vorrebbe cancellare la storia: fu un’unità dell’esercito britannico composta da volontari ebrei della Palestina mandataria, veri combattenti antifascisti sul suolo italiano, che hanno contribuito a liberare diverse aree del Nord.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Resistenza italiana non c'entra con Gaza

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