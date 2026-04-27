La proposta di Michela Brambilla che punta ad evitare nuovi casi famiglia nel bosco E spunta un nuovo reato

Una proposta presentata da una parlamentare mira a prevenire situazioni simili a casi di bambini che si sono trovati isolati nel bosco. La proposta include l’introduzione di un nuovo reato nel codice penale. La parlamentare ha dichiarato di rappresentare le istanze di questi bambini, sottolineando l’intenzione di tutelare i minori in situazioni di rischio. La proposta è stata annunciata durante un intervento pubblico in Parlamento.

«Io sono l a voce di questi bambini », aveva detto Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione Infanzia, durante la conferenza stampa ospitata alla Camera la scorsa settimana con i genitori della famiglia nel bosco, Nathan e Cate, denunciando come «violenza di stato” l’allontanamento dai loro figli. Ora, come annunciato, arriva la proposta di legge che punta a riscrivere, almeno in parte, le regole del sistema. «Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per il rafforzamento della tutela dei minori nei procedimenti di allontanamento dal nucleo familiare», firmata insieme ad altri deputati di centrodestra (più Azione) e depositata alla Camera il 10 marzo scorso.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Famiglia nel bosco, Michela Brambilla: "La mia proposta di legge sugli allontanamenti per ridurre possibili errori""Ridurre la possibilità di errori, evitare che le conclusioni del giudice si fondino esclusivamente sulla relazione dei servizi sociali, creare un...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Allontanamento minori, Brambilla incontra la famiglia nel bosco: mercoledì il confronto alla Camera; Quanta crudeltà contro i miei figli, la mamma della 'famiglia nel bosco' alla Camera; Un trauma orribile, il peggiore degli incubi, una forma di crudeltà estrema, gioia e felicità dei bambini distrutte. E un desiderio: Essere riuniti come una famiglia piena di amore. Sono alcune delle affermazioni di Catherine Birmingham e Nathan Trevalli; Famiglia nel bosco, i genitori in Parlamento: Mai vista tanta crudeltà sui bimbi.

Famiglia nel bosco, Brambilla: «Violenza di Stato, bisogna riunire la famiglia»Conferenza alla Camera dei Deputati i genitori raccontano cinque mesi di dolore e chiedono il rientro dei tre bambini. Appello alle autorità e critica al sistema degli affidi ... lanuovasardegna.it

Intervista a Michela Brambilla sulla sua Proposta di legge in materia di allontanamenti dei minori dalle famiglie06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 A che punto è la notte, rubrica di economia a cura di Roberto Sommella 07:10 Spazio Transnazionale, a cura di ... radioradicale.it

Michela Vittoria Brambilla invita in televisione per parlare di orsi e di giustizia, un signore tristemente noto nel mondo animalista per i suoi precedenti penali. Sì, avete capito bene. La persona che vedremo a breve in tv ha precedenti penali ed è stata condann - facebook.com facebook

Quali sono le responsabilità degli assistenti sociali Ne parliamo con Michela Vittoria Brambilla in diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com