Nell’episodio in programmazione il 28 aprile, Pia si rende conto che Romulo sta per partire con Emilia e decide di intervenire. La donna cerca di bloccare la partenza, ma il maggiordomo appare deciso a portare avanti il suo piano. La scena si sviluppa in un clima di tensione, con Pia che tenta di fermare Romulo in ogni modo possibile senza successo.

Pia scopre che Romulo è pronto a lasciare la tenuta con Emilia e non resta a guardare. La donna mette in atto un piano disperato per impedirgli di abbandonare tutto, ma il maggiordomo sembra irremovibile. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: lo shock per la confessione di padre Samuel travolge le cucine, mentre Pia scopre l'addio imminente di Don Romulo e tenta l'ultima mossa disperata.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 28 aprile: Pia sconvolta tenta l’impossibile per fermare Romulo

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