Come potrebbe essere la nuova avveniristica arena del Napoli Basket | svelato il rendering | FOTO

È stato diffuso un rendering che mostra l'aspetto di una nuova arena progettata per il Napoli Basket. La struttura, con una capacità di circa 15.000 spettatori, sarà in grado di ospitare eventi sportivi di livello internazionale e funzionare tutto l'anno. La presentazione dell’immagine permette di avere un'idea più chiara delle dimensioni e del design dell'impianto, che si prospetta come un punto di riferimento per lo sport nella zona.

Un'avveniristica arena da 15000 posti capace di ospitare eventi sportivi di livello mondiale e di essere attiva tutto l'anno. Questo il progetto della proprietà italo-americana del Napoli Basket, guidata da Matt Rizzetta, per la realizzazione del nuovo palazzetto che dovrà ospitare le gare.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Addio all’iconica borsa blu di Ikea: come potrebbe essere la nuova shopping bag del brandIl prossimo aprile si chiuderà un'epoca: Ikea ha annunciato che non produrrà più la sua iconica borsa blu. Napoli, un acquisto di Manna poco sponsorizzato potrebbe essere la sorpresa del futuroIl mercato di gennaio del Napoli non ha portato soltanto rinforzi immediati per la prima squadra, ma anche un investimento importante in prospettiva. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Come potrebbe essere la nuova avveniristica arena del Napoli Basket: svelato il rendering | FOTO; Matt Rizzetta: Napoli Basketball, progetto internazionale. Pronti per una nostra arena; Virtus Bologna e Napoli Basket, ecco quanto può costare la franchigia EuroLeague; Napoli Basket, Repesa si presenta: Qui progetto ambizioso, bisogna essere ottimisti. Ora serve compattezza. Repesa dà una scossa al Napoli Basket: gli azzurri battono Treviso e ipotecano la salvezzaJasmin Repesa dà la scossa al Napoli Basket. Il nuovo coach azzurro comincia nel migliore dei modi la sua avventura all'ombra del Vesuvio con un netto successo all'Alcott Arena Palabarbuto contro ... napolitoday.it La Guerri Napoli Basket punta sul nuovo coach Jasmin Repeša per cercare la permanenza in AOggi alla Alcott Arena a Fuorigrotta è stato presentato il nuovo coach della Guerri Napoli Basket, Jasmin Repeša, ex della fallimentare Trapani Basket che con la sua esperienza e ... magazinepragma.com Il patron del Napoli Basket sogna in grande, ma al momento c'è solo un'autorizzazione a presentare il progetto al Comune - facebook.com facebook Virtus Bologna e Napoli Basket, ecco quanto può costare la franchigia EuroLeague x.com