La lite in cassa al supermercato diventa un regolamento di conti E arrivano i carabinieri

Una discussione tra clienti alla cassa di un supermercato si è trasformata in una rissa vera e propria, richiedendo l'intervento dei carabinieri. La lite, nata apparentemente da una semplice divergenza, è degenerata e ha portato alla necessità di forze dell’ordine per sedare la situazione. Sul posto sono arrivati i militari per gestire l’accaduto e riportare la calma.

Quello che è iniziato come un diverbio alla cassa del supermercato è diventato poi un vero e proprio regolamento di conti, al punto che sono dovuti intervenire i carabinieri. Una scena al limite dell’assurdo quella a cui hanno assistito i dipendenti del supermercato e i clienti presenti in quel.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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