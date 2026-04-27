La lettera di un praticante pugliese a Fanpage | L’esame da avvocato è una farsa rompiamo questo silenzio collettivo

Un praticante avvocato pugliese ha scritto a Fanpage per denunciare le modalità dell'esame di abilitazione, definendolo una farsa. Nella sua lettera, ha espresso la volontà di rompere il silenzio collettivo su questa questione, condividendo le sue opinioni e le difficoltà incontrate durante il percorso di preparazione e prova. Fanpage ha deciso di pubblicare il testo integrale, offrendo spazio alle sue considerazioni.

Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di un praticante avvocato pugliese che ci ha raccontato le difficoltà di avvicinarsi a questa professione: "Dopo anni di studio, notti passate sui codici e sui manuali, ci troviamo di fronte a un esame che dovrebbe rappresentare il coronamento di questo percorso. Ma la verità è che, per molti di noi, quell’esame è diventato una lotteria".🔗 Leggi su Fanpage.it

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