la comunità ergetica di selvazzano diventa realtà

A Selvazzano, la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è stata ufficialmente istituita e coinvolge l’intero territorio comunale. La realizzazione di questa iniziativa è stata resa possibile attraverso l’attivazione di progetti e infrastrutture dedicate alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La CER permette ora la condivisione di energia tra i cittadini e le attività locali, segnando un passo concreto verso un uso più sostenibile delle risorse.

Una bella notizia da Selvazzano: la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è diventata una realtà per tutto il territorio comunale. Da oggi è possibile per i cittadini, enti e imprese di Selvazzano entrare a far parte di una CER e poter godere degli incentivi riservati sia a chi immette energia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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