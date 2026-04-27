La Cina blocca l’acquisizione dell' azienda di Intelligenza Artificiale Manus da parte di Meta

Da agi.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha deciso di bloccare l'acquisizione di Manus, una startup specializzata in intelligenza artificiale, da parte di Meta. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l'autorizzazione all'operazione di mercato. Questa scelta si aggiunge a una serie di interventi regolatori nel settore tecnologico e delle startup nel paese. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle ragioni del blocco o sui passaggi successivi.

AGI - La  Cina  ha bloccato l' acquisizione  della  startup  di  intelligenza artificiale Manus  da parte di  Meta. Il  Financial Times  ha riportato il mese scorso che la  Cina  aveva impedito a due dei co-fondatori di  Manus  di lasciare il Paese, citando tre fonti a conoscenza della vicenda. I co-fondatori di Manus bloccati in Cina. L'amministratore delegato  Xiao Hong  e il responsabile scientifico  Ji Yichao, che solitamente risiedono a  Singapore, sarebbero stati convocati a  Pechino  a marzo e informati che non avrebbero potuto lasciare la  Cina  a causa di una  revisione normativa  sull'acquisizione da parte di  Meta. Il divieto della commissione cinese.🔗 Leggi su Agi.it

la cina blocca l8217acquisizione dell azienda di intelligenza artificiale manus da parte di meta
© Agi.it - La Cina blocca l’acquisizione dell'azienda di Intelligenza Artificiale "Manus" da parte di Meta

China Blocks Meta’s $2B Acquisition of AI Firm Manus

Video China Blocks Meta’s $2B Acquisition of AI Firm Manus

Notizie correlate

Leggi anche: Intelligenza artificiale, la Cina ferma l’acquisizione di Manus AI da parte di Meta

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Cina blocca l'acquisto della startup di intelligenza artificiale Manus da parte di Meta; La Cina blocca l’acquisizione Meta-Manus: l’AI resta un affare di Stato; Intelligenza artificiale, la Cina blocca Meta: vietato l’acquisto della cinese Manaus; IA: la Cina blocca l'acquisizione di una start-up da parte di Meta.

intelligenza artificiale la cina blocca lIntelligenza artificiale, la Cina ferma l’acquisizione di Manus AI da parte di MetaIl governo cinese blocca l'acquisizione da parte di Meta dell'azienda. Manus, di origine cinese, dovrà tornare indipendente (mentre i proprietari non possono lasciare la Cina). panorama.it

intelligenza artificiale la cina blocca lLa Cina blocca Meta: no all’acquisizione della startup Manus per l’IALa Cina ha vietato a Meta l'acquisizione di Manus, evidenziando le tensioni tra Pechino e Washington nel settore dell'intelligenza artificiale. mrw.it

Trova facilmente notizie e video collegati.