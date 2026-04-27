La Cina blocca l’acquisizione dell' azienda di Intelligenza Artificiale Manus da parte di Meta

La Cina ha deciso di bloccare l'acquisizione di Manus, una startup specializzata in intelligenza artificiale, da parte di Meta. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l'autorizzazione all'operazione di mercato. Questa scelta si aggiunge a una serie di interventi regolatori nel settore tecnologico e delle startup nel paese. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle ragioni del blocco o sui passaggi successivi.

AGI - La Cina ha bloccato l' acquisizione della startup di intelligenza artificiale Manus da parte di Meta. Il Financial Times ha riportato il mese scorso che la Cina aveva impedito a due dei co-fondatori di Manus di lasciare il Paese, citando tre fonti a conoscenza della vicenda. I co-fondatori di Manus bloccati in Cina. L'amministratore delegato Xiao Hong e il responsabile scientifico Ji Yichao, che solitamente risiedono a Singapore, sarebbero stati convocati a Pechino a marzo e informati che non avrebbero potuto lasciare la Cina a causa di una revisione normativa sull'acquisizione da parte di Meta. Il divieto della commissione cinese.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Cina blocca l’acquisizione dell'azienda di Intelligenza Artificiale "Manus" da parte di Meta China Blocks Meta’s $2B Acquisition of AI Firm Manus Notizie correlate Leggi anche: Intelligenza artificiale, la Cina ferma l’acquisizione di Manus AI da parte di Meta Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cina blocca l'acquisto della startup di intelligenza artificiale Manus da parte di Meta; La Cina blocca l’acquisizione Meta-Manus: l’AI resta un affare di Stato; Intelligenza artificiale, la Cina blocca Meta: vietato l’acquisto della cinese Manaus; IA: la Cina blocca l'acquisizione di una start-up da parte di Meta. Intelligenza artificiale, la Cina ferma l’acquisizione di Manus AI da parte di MetaIl governo cinese blocca l'acquisizione da parte di Meta dell'azienda. Manus, di origine cinese, dovrà tornare indipendente (mentre i proprietari non possono lasciare la Cina). panorama.it La Cina blocca Meta: no all’acquisizione della startup Manus per l’IALa Cina ha vietato a Meta l'acquisizione di Manus, evidenziando le tensioni tra Pechino e Washington nel settore dell'intelligenza artificiale. mrw.it Intelligenza artificiale e robotica, nuove opportunità per le piccole imprese presentate a Varese. - facebook.com facebook Il dibattito italiano sull'intelligenza artificiale è ancora al livello del cane che cerca il padrone dentro il grammofono. Claude non ha una coscienza. Non ha un'anima. Non "riflette" sulla morte, sulla solitudine o sull'amore. E nemmeno distruggerà il lavoro altame x.com