La Buona Stella streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Stasera, lunedì 27 aprile 2026, alle 21:30, su Rai 1 va in onda la terza puntata di La Buona Stella, una serie televisiva diretta da Luca Brignone. La trasmissione sarà disponibile sia in diretta televisiva sia in streaming, offrendo ai telespettatori la possibilità di seguirla su diversi dispositivi. La serie si compone di tre serate e questa è la terza puntata prevista nel palinsesto.

. Questa sera, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La Buona Stella, la nuova serie tv in tre serate diretta da Luca Brignone. Simone ha un matrimonio fallito alle spalle, sacrificato sull’altare di una carriera di calciatore mai decollata. La poliziotta Stella, invece, vuole rimettersi in piedi dopo aver tragicamente perduto l’uomo che amava. A unire i due destini è una borsa piena di soldi che Simone ruba dalla scena di un crimine di cui è l’unico testimone e sul quale proprio Stella si trova a indagare. Dove vedere La Buona Stella in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.🔗 Leggi su Tpi.it

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