La Buona Stella streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Stasera, lunedì 13 aprile 2026, alle 21:30, va in onda su Rai 1 la prima puntata della serie televisiva intitolata La Buona Stella. La produzione sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà disponibile anche in streaming. La serie, composta da tre serate, è diretta dal regista Luca Brignone.

. Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata de La Buona Stella, la nuova serie tv in tre serate diretta da Luca Brignone. Simone ha un matrimonio fallito alle spalle, sacrificato sull’altare di una carriera di calciatore mai decollata. La poliziotta Stella, invece, vuole rimettersi in piedi dopo aver tragicamente perduto l’uomo che amava. A unire i due destini è una borsa piena di soldi che Simone ruba dalla scena di un crimine di cui è l’unico testimone e sul quale proprio Stella si trova a indagare. Dove vedere La Buona Stella in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La Buona Stella streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataCuori 3 è la terza stagione della popolare fiction di Rai 1 che torna con nuovi episodi dal 1 febbraio 2026. Taratata streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataTaratata è lo show in onda dal 9 febbraio 2026 in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis. Ballando con le stelle, la vittoria incredibile di Andrea Delogu. Sconfitta di Francesca Fialdini