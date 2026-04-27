Lunedì 27 aprile alle 21,30 va in onda su Rai 1 il finale di La Buona Stella, la produzione di Luca Brignone che conclude la trilogia iniziata il 13 aprile. La serie si conclude con un episodio ricco di segreti, crimini e destini spezzati, portando a conclusione le vicende narrate nelle puntate precedenti. La trasmissione si inserisce nel palinsesto serale della rete pubblica.

? Cosa sapere Rai 1 trasmette il finale de La Buona Stella lunedì 27 aprile alle 21,30.. La produzione di Luca Brignone chiude la trilogia iniziata il 13 aprile scorso.. Il lunedì 27 aprile 2026 alle ore 21,30 Rai 1 trasmette l’ultimo capitolo de La Buona Stella, la produzione televisiva firmata da Luca Brignone che vede protagonisti i destini incrociati di Simone e della poliziotta Stella. La narrazione giunge oggi alla sua conclusione naturale, dopo aver percorso le tappe iniziate lo scorso 13 aprile. Il fulcro del dramma ruota attorno a un incontro forzato tra due vite segnate dal dolore: da un lato Simone, un uomo con un passato sportivo interrotto bruscamente, dall’altro una donna in servizio che cerca di superare un lutto devastante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Buona Stella: il finale tra segreti, crimini e destini spezzati

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