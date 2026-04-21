Dopo quindici giorni dalla Pasqua, Kate Middleton è apparsa di nuovo in pubblico per partecipare a un evento dedicato al centenario della nascita della Regina Elisabetta. La Principessa del Galles indossava un abito semplice e delle perle, e ha presenziato alla cerimonia senza rilasciare dichiarazioni. La sua partecipazione è avvenuta in un momento di attenzione pubblica verso le celebrazioni ufficiali in onore della sovrana.

Kate Middleton è tornata in pubblico per la prima volta dalla domenica di Pasqua. Sono passati quindici giorni e la Principessa del Galles è ricomparsa sulle scene per celebrare il centenario della nascita della Regina Elisabetta. La moglie di William è apparsa con un look essenziale, quasi dimesso, dal colore per lei insolito, ma con un dettaglio prezioso che sancisce il suo legame con la defunta Sovrana. In aggiornamento .🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton celebra la Regina Elisabetta, abito dimesso e perle

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