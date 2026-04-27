Karaoke live | @andfriends band

Il Karaoke Live con la band @andfriends torna a grande richiesta e si terrà il 1 maggio alle 21 presso un locale del centro città. L’evento prevede una serata all’insegna del canto e della musica dal vivo, con la partecipazione del pubblico. Sono disponibili le informazioni di contatto e i dettagli per chi desidera partecipare o semplicemente ascoltare le performance dal vivo. L’appuntamento è fissato per la serata del primo maggio.

Ebbene sì.Come direbbe un vecchio saggio: “Stessa storia, stesso posto, stessa osteria”,. Faceva così, no? Torna a grande richiesta (ed effettivamente è proprio così) il Karaoke Live!Vi lasciamo le info utili come fanno quelli bravi:?@langolodicavour?? 1 maggio? dalle 21.30?? Ingresso liberoVi.🔗 Leggi su Veronasera.it Jangan Putus Asa - Koes Plus (Cover Galaxy Band and Friends) Notizie correlate Leggi anche: Karaoke live by @Andfriends band