La Juventus ha manifestato interesse per il portiere del Liverpool, Alisson Becker, mentre si intensificano le voci sulla possibilità di una cessione. La società bianconera avrebbe avviato i primi contatti per l’acquisto del giocatore brasiliano, il cui futuro in Inghilterra sembra essere in discussione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli su eventuali accordi, e il portiere rimane sotto contratto con il club inglese.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Juventus ha dimostrato nuovamente di essere un club ambizioso e alla ricerca di opportunità per rinforzare ulteriormente la propria rosa. Secondo l’affermato giornalista Fabrizio Romano, la squadra bianconera sta preparando una proposta importante per Alisson Becker, il portiere del Liverpool. Questa mossa potrebbe segnare un cambiamento significativo nel calciomercato estivo, e le aspettative sono alte. Alisson Becker è considerato uno dei migliori portieri al mondo. Dal suo arrivo al Liverpool, ha contribuito in modo determinante ai successi della squadra, inclusa la conquista della Premier League e della UEFA Champions League.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus vuole Alisson mentre cresce l’incertezza attorno al futuro del portiere del Liverpool.

Notizie correlate

Alisson, futuro in bilico: Juventus e Inter sullo sfondo. Svelata la volontà del portiereSpalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

Alisson Juventus, sfida all’Inter per il portiere brasiliano: il Liverpool è pronto ad aprire alla cessione del giocatore. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Alisson Juventus, i bianconeri continuano a seguire da vicino il portiere brasiliano.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Alisson, la Juventus vuole blindare la porta: parte la trattativa; Juve-Alisson, la trattativa avanza: l'agente del brasiliano è atteso in Italia. Summit in vista; Alisson apre alla Juventus, il sogno può diventare realtà. Lo scenario; La Juve vuole costruire un instant team per Spalletti: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva.

Juventus vuole Alisson mentre cresce l’incertezza attorno al futuro del portiere del Liverpool.La Juventus ha un patrimonio calcistico che la distingue nel panorama europeo. Negli ultimi anni, il club ha investito enormemente in giocatori di talento, ottenendo risultati tangibili sia in Italia ... napolipiu.com

Juventus, obiettivo Alisson: Spalletti e Chiellini puntano sul portiere del LiverpoolJuventus, obiettivo Alisson: Spalletti e Chiellini puntano sul portiere del Liverpool La Juventus vuole ripartire da certezze tra i pali e ha individuato in Alisson ... tuttojuve.com

La #Juventus è nei guai: #Spalletti spiazzato, un suo fedelissimo e titolare vuole andare via dalla squadra bianconera - facebook.com facebook

#Bremer: “Alla #Juve non si può galleggiare, bisogna puntare allo Scudetto” La Juventus vuole blindare la qualificazione in Champions League domani contro il #Milan, ma come valutano i tifosi bianconeri la stagione x.com