Juventus | nuova svolta nel progetto

La Juventus FC sta lavorando a una nuova fase del progetto sportivo, con Luciano Spalletti sempre più coinvolto come figura chiave. Il club ha deciso di affidargli un ruolo che copre sia la gestione attuale che le strategie future. La figura dell’allenatore sembra assumere un ruolo centrale nel piano di sviluppo della squadra, che si sta delineando in vista delle prossime stagioni.

La Juventus FC sta preparando una nuova svolta, e al centro del progetto c’è sempre di più Luciano Spalletti, chiamato non solo a gestire il presente ma a indirizzare il futuro del club. L’idea che sta emergendo è quella di una squadra costruita per competere subito, senza passaggi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: nuova svolta nel progetto ULTIM’ORA JUVE: ACQUISTO CHIUSO ORA! NOME A SORPRESA Notizie correlate Quarto Grado, possibile nuova svolta nel caso GarlascoRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Nuova mobilità nel borgo. Sì al sottopassaggio. Progetto da 9 milioniPECCIOLI Un sottopassaggio completerà la seconda parte del collegamento tra il borgo di Peccioli e la parte bassa del paese, quella caratterizzata... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dalla Juventus alla Roma, affare a un passo, nuova svolta in casa giallorossa; SportMediaset: Verso Milan-Juventus: il big-match si avvicina Video; Al-Hilal, svolta societaria: nuova proprietà e futuro incerto per Inzaghi; È da Juventus!, svolta in regia: Comolli cerca il metronomo perfetto per Spalletti. Dal Milan alla Juve, svolta a sinistra: stretta di mano a 12 milioniMilan Juve affare clamoroso da 12 milioni di euro. Considera chiusa la sua avventura in rossonero, si può chiudere ... calciomercato.it Calciomercato Juventus, il futuro di Boga e Openda. Un Panzer per l'attaccoLa Juventus continua a muoversi con pazienza chirurgica anche sul fronte offensivo. Tra i profili monitorati per il futuro dell’attacco spunta Nicolò. tuttomercatoweb.com Che ne pensate delle parole di Adani e della partita di ieri sera tra Milan e Juventus - facebook.com facebook Conceicao dopo Milan-Juventus: “Siamo stati gli unici a voler vincere questa partita” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com