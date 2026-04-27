Juventus | meno scommesse più certezze

La squadra di calcio sta configurando la sua rosa in vista della prossima stagione, con un focus su elementi affidabili e ruoli consolidati. Le operazioni di mercato sono in corso, mentre le decisioni vengono prese in modo da rafforzare l’organico già prima dell’apertura ufficiale delle trattative. La strategia adottata mira a ridurre i rischi e puntare su giocatori con esperienza e garanzie di rendimento.

La nuova Juventus targata Luciano Spalletti sta prendendo forma già prima dell’apertura ufficiale del mercato estivo, e l’idea di fondo sembra chiara: meno scommesse, più certezze. Dopo stagioni caratterizzate da un progetto orientato sui giovani e su investimenti futuribili, il club bianconero è pronto a cambiare direzione puntando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: meno scommesse, più certezze IL FALSO MITO DELLA SICURA Notizie correlate Meno certezze e più evoluzione: cambia l’equilibrio nella creator economyTempo di lettura: 5 minutiNegli ultimi anni il mercato delle piattaforme per creator ha vissuto una crescita esplosiva, trainata soprattutto da nomi... Leggi anche: Milan, mercato di scommesse e certezze: l’azzardo di Tare per inseguire l’Inter Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pronostici AC Milan - Juventus: i bianconeri silenziano San Siro; Serie A, Milan-Juventus: pronostici, migliori quote e scommesse; Pronostico Juventus-Bologna quote della 33ª giornata di Serie A; Pronostico Milan-Juventus, quote 34ª giornata Serie A 2025/26. Juventus, Spalletti: Vlahovic può essere importante in questo finale di campionatoDopo il pareggio di San Siro contro il Milan, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di SportMediaset: Ci abbiamo provato.. tuttomercatoweb.com Juventus: strategia ambiziosa per l’estate, Højbjerg obiettivo per il centrocampoJuventus: strategia ambiziosa per l’estate, Højbjerg obiettivo per il centrocampo La Juventus prepara un calciomercato estivo strutturato e ambizioso, con l’obiettivo di ... tuttojuve.com L'ex tecnico della Juventus torna sull'episodio dell'espulsione in finale quando cercava il designatore arbitrale, ora al centro dell'inchiesta sulla procura di Milano - facebook.com facebook Adani duro dopo Milan-Juventus: "Per fare risultato non devi fare partite così che fanno schifo" x.com