Milan mercato di scommesse e certezze | l’azzardo di Tare per inseguire l’Inter

Il mercato invernale del Milan si è chiuso con molte critiche e qualche domanda tra i tifosi. La società ha fatto alcune scelte, ma non tutti sono convinti. Ora si aspetta di vedere se questi acquisti riusciranno a portare i risultati sperati. La stagione resta aperta e la squadra cerca di trovare la giusta strada.

Il mercato invernale del Milan si è chiuso con un bilancio che divide la critica e interroga la tifoseria. Nonostante il consolidato secondo posto e una proiezione punti da scudetto, la dirigenza di via Aldo Rossi ha scelto la linea della continuità, ufficializzando un unico innesto di peso per il presente di Massimiliano Allegri: il centravanti tedesco Niclas Füllkrug. Una decisione che, se da un lato premia la compattezza del gruppo attuale, dall’altro lascia aperte diverse incognite sulla profondità della rosa, specialmente in un reparto arretrato che appariva bisognoso di correzioni strutturali.🔗 Leggi su Milanzone.it

Approfondimenti su Milan mercato

Una suggestione di mercato sorprendente coinvolge il Milan, che nelle ultime ore ha ricevuto una proposta per un ex Inter.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan mercato

Argomenti discussi: La scalata di De Winter ha cambiato il mercato del Milan: ora il belga è un titolare per Allegri; Cosa manca per chiudere Mateta? Il Milan ha chiesto ulteriori esami, la situazione; Milan alla prova Bologna e Allegri carica Maignan: Uno dei migliori; Il Pagellone di Calciomercato: Inter come Milan, Juventus insufficiente. Roma 7, Napoli 5, Genoa 6,5. La Lazio non convince.

Calciomercato, il pagellone di gennaio: Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma, promosse e bocciateCalciomercato, il pagellone invernale: big quasi tutte bocciate o sufficienti a stento, Gasperini ha avuto i rinforzi richiesti, Conte, Chivu e Spalletti no. sport.virgilio.it

Calciomercato Milan, arriverà un difensore in questo rush finale: i nomi nella lista di Tare hanno del clamorosoIl calciomercato Milan non finisce con il rinforzo nel reparto avanzato. La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, ha messo ... news-sports.it

#Milan, da #Musah a #Chukwueze e #Morata: in arrivo un tesoretto per il mercato estivo dai giocatori in prestito. Tutte le cifre e i dettagli x.com

#Milan, si gioca meglio senza #Leao #Allegri infuriato. I prestiti e il mercato ... facebook