Juventus Bergomi La Juve aveva più da perdere Milan solido

Dopo il pareggio senza reti tra Milan e Juventus, Giuseppe Bergomi ha commentato la partita negli studi di Sky Calcio Club. Ha osservato che la Juventus sembrava avere più pressione, mentre il Milan si è dimostrato stabile e affidabile. La sfida si è conclusa con un risultato che lascia aperte le possibilità di qualificazione, e l’analisi si è concentrata sugli aspetti tecnici delle due squadre durante il match.

Bergomi al Club: “La Juve aveva più da perdere, il Milan si conferma solido”. Il post-partita di Milan-Juventus ha trovato ampio spazio negli studi di Sky Calcio Club, dove Giuseppe Bergomi ha offerto la sua lettura tecnica della sfida terminata 0-0. L’ex L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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