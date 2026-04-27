Juve un pari che serve | ora calendario in discesa per il quarto posto

Nella partita di oggi, le squadre hanno concluso con un pareggio che permette a entrambe di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. La sfida si è svolta nel weekend, offrendo poche emozioni e più equilibrio sul campo. Con questo risultato, la classifica si mantiene compatta, lasciando spazio a una fase decisiva del campionato. Ora, le prossime gare si presentano come un’opportunità per consolidare le posizioni in classifica.

Torino, 27 aprile 2026 – Perché farsi troppo male quando un punto ciascuno consente di fare un passo verso la Champions League. Lo zero a zero di San Siro tra Milan e Juventus tiene i rossoneri a più sei sulla quinta e i bianconeri a più tre, con la formazione di Spalletti che ora vede una discesa fatta anche di un calendario senza big. Se in ottica Scudetto l’Inter ha posto subito una candidatura importante, accelerando in primavera, per il quarto posto la lotta si sta rivelando una delle più avvincenti degli ultimi anni. Juventus, Como e Roma si contendono con determinazione quella che ormai rappresenta una ancora di salvezza per le big che non possono cucirsi il tricolore e un sogno per la classe media che sta per andare in Paradiso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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