Oggi alle 15 si gioca l'ultima partita di regular season nel girone A di Eccellenza, con la Zenith Prato che affronta in trasferta il San Giuliano. La squadra si prepara a chiudere il campionato con questa sfida, mentre i giocatori e lo staff sono già concentrati sui playoff che arriveranno a breve. La partita rappresenta l'ultima occasione per migliorare la posizione in classifica prima delle fasi decisive.

Ultima partita di regular season per la Zenith Prato nel girone A di Eccellenza. Oggi alle 15 i ragazzi di Simone Settesoldi andranno a far visita al San Giuliano, squadra partita per provare a lottare nelle prime posizione del campionato, ma che adesso si ritrova a quota 33 punti a dover disperatamente fare risultato pieno per sperare di evitare i play out. Una sfida che, in realtà, per la Zenith Prato, già sicura del terzo posto e di disputare i play off, non conta granché. Sarà una buona occasione per far respirare i titolarissimi e per dare spazio e minutaggio a chi ha giocato meno in questa stagione. "Affrontiamo l’ultima partita della regular season con l’idea di prepararci mentalmente al meglio ai play off, ma cercando di rischiare il meno possibile in ottica organico.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio. La Zenith a casa del San Giuliano. Ma la testa è tutta ai playoff

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