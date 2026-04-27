Jazz e radici della Via Annia | dj set sperimentale a Villa Dora

Il 30 aprile a Villa Dora si terrà un dj set sperimentale dedicato al jazz, organizzato dagli Ârbâr. L'evento si svolge a San Giorgio di Nogaro e fa parte della rassegna Estensioni Jazz Club Diffuso. L'iniziativa mira a unire musica dal vivo e sperimentazione digitale, coinvolgendo il pubblico in un appuntamento che combina le radici jazz con sonorità contemporanee. La serata si svolge nel contesto di un progetto che promuove la musica in spazi pubblici e non convenzionali.

? Cosa sapere Gli Ârbâr presentano un dj set jazz a Villa Dora il 30 aprile.. L'evento a San Giorgio di Nogaro rientra nella rassegna Estensioni Jazz Club Diffuso.. Giovedì 30 aprile alle ore 18.00, la Villa Dora di San Giorgio di Nogaro ospiterà il dj set sperimentale degli Ârbâr, unendo le sonorità della Via Annia con il linguaggio del jazz. L’appuntamento, che vedrà protagonisti Walter Sguazzin e Leo Virgili, si inserisce nel solco di Estensioni Jazz Club Diffuso. Questa rassegna itinerante, che tocca diverse regioni tra cui il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia-Romagna e la Toscana, è coordinata dalla Slou Società Cooperativa con il supporto del Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jazz e radici della Via Annia: dj set sperimentale a Villa Dora Notizie correlate “Brunch at Parco Villa Filippina”: il 25 aprile dj set, musica dal vivo e "arrustuta" nel cuore di PalermoIl Parco Villa Filippina si prepara ad accogliere il pubblico con due appuntamenti imperdibili, all’insegna della musica, del buon cibo e della... Cucinare il futuro: a Villa Dora i nuovi talenti della ristorazioneLa Casa sulla Roccia apre le porte di Villa Dora per un traguardo speciale: la consegna degli attestati del progetto "Ingredienti per il Futuro:...