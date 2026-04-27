Italia fuori dai Mondiali 2026 il conto è salato | persi 321 milioni e 4mila posti di lavoro

L’Italia è stata esclusa per la terza volta consecutiva dai Mondiali di calcio del 2026, con conseguenze economiche e occupazionali significative. La perdita di ricavi stimata si aggira intorno ai 321 milioni di euro, e sono stati persi circa 4.000 posti di lavoro nel settore sportivo e collegato. La decisione ha ripercussioni anche sulla filiera legata all’evento e alle attività che ci ruotano attorno.

La terza esclusione consecutiva dell’ Italia dai Mondiali produce effetti che vanno oltre il piano sportivo. L’assenza degli azzurri dal torneo che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada determina ricadute su consumi, occupazione e gettito fiscale. Secondo un’analisi di OpenEconomics, la mancata partecipazione ha generato uno shock della domanda pari a 222 milioni di euro. Si tratta di spesa interna che non si realizza, legata principalmente ai consumi nei bar e ristoranti durante le partite, alle scommesse, alla vendita di merchandising e ai premi sportivi. L’effetto economico non si limita alla spesa diretta. Applicando il moltiplicatore Social Accounting Matrix, che misura l’impatto complessivo di una variazione nei consumi, il danno stimato per il Prodotto interno lordo raggiunge i 321 milioni di euro.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Italia fuori dai Mondiali 2026, il conto è salato: persi 321 milioni e 4mila posti di lavoro Italia fuori dai Mondiali 2026, Gattuso: «Chiedo scusa» Notizie correlate Italia fuori dal Mondiale, il conto salato della Figc: 30 milioni bruciati e sistema sotto pressioneL’assenza dell’Italia dal prossimo Mondiale non è soltanto una ferita sportiva, ma un colpo diretto e profondo ai conti della Figc. Italia fuori dai Mondiali 2026, la mancata qualificazione costa fino a 30 milioniL’eliminazione dell’Italia nei playoff contro la Bosnia ha conseguenze rilevanti anche sul piano economico. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’Italia fuori dai Mondiali: è un rimpianto da 1,5 miliardi; Figo: Un peccato Italia fuori da Mondiali, occorre profonda riflessione; Italia fuori dai Mondiali, no al ripescaggio: Si torna solo con il merito; Figo: Un peccato l'Italia fuori dai Mondiali. Ora però serve una riflessione. Italia fuori dai Mondiali 2026, il conto è salato: persi 321 milioni e 4mila posti di lavoroItalia fuori dai Mondiali 2026: persi 321 milioni di Pil, 222 milioni di consumi e quasi 4mila posti di lavoro. I numeri della disfatta ... quifinanza.it L’Italia fuori dai Mondiali: è un rimpianto da 1,5 miliardiA tanto ammontano le ricadute sociali che sfumano. Per il solo Pil, un danno da 321 milioni, sfumano 3.700 posti di lavoro. Nel lungo periodo perdiamo ... repubblica.it Caso Rocchi, Italia fuori dai mondiali e scandali nel calcio. Ci stanno facendo passare anche il piacere per il nostro sport preferito #catellomaresca #napoli #calcio #serieA #SerieA #var #Rocchi - facebook.com facebook 25 aprile tra Bella ciao e Fischia il vento, i giovani di Forza Italia fuori dal corteo x.com