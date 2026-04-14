Il ministro degli Esteri ha sottolineato l'importanza di riaprire lo stretto di Hormuz, evidenziando la necessità di mantenere attivi i negoziati di pace a livello internazionale. In un intervento recente, ha ricordato che la situazione globale richiede continui sforzi diplomatici per affrontare le tensioni e favorire un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

“La situazione internazionale è una situazione sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace. Fare ogni sforzo possibile per stabilizzare il quadro e riaprire lo Stretto di Hormuz, che per noi è fondamentale, non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento essenziale per il settore del quale parliamo oggi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al suo arrivo al Vinitaly, a Verona. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Meloni: "Fondamentale riaprire lo stretto di Hormuz"

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