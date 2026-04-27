L’Iran ha presentato una proposta agli Stati Uniti per raggiungere un accordo sulla regione di Hormuz, un'area strategica per il traffico marittimo mondiale. Nel frattempo, il governo iraniano ha iniziato consultazioni con il presidente russo a Mosca, senza ancora comunicare i dettagli delle discussioni. La mossa arriva in un momento di tensione tra Teheran e Washington, con il paese mediorientale che cerca di aprire un canale diplomatico.

L’Iran tenta una nuova apertura diplomatica verso gli Stati Uniti, mettendo sul tavolo una proposta che punta a sbloccare una delle crisi più delicate dello scacchiere internazionale. Secondo quanto riportato da Axios, Teheran avrebbe trasmesso attraverso il Pakistan un piano per riaprire lo Stretto di Hormuz e avviare un percorso verso una stabilizzazione duratura del conflitto in corso. La proposta, stando a fonti statunitensi citate in forma anonima, prevede un approccio graduale: affrontare subito la riapertura dello stretto e la revoca del blocco navale imposto da Washington, rinviando invece a una fase successiva il nodo più complesso, quello del programma nucleare iraniano.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Iran propone agli USA un accordo su Hormuz mentre avvia consultazioni a Mosca con Vladimir Putin

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