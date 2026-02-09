Trump rinnega l’accordo su Kiev raggiunto con Putin in Alaska Mosca accusa Washington

Donald Trump ha cambiato idea sull’accordo con Putin in Alaska. Dopo aver parlato di possibili buone notizie sulla fine della guerra in Ucraina, ora l’amministrazione americana sembra più cauta. Mosca ha accusato Washington di aver rinnegato gli impegni presi, lasciando intendere che la strada verso una soluzione pacifica resta lunga e incerta.

Dopo l’ottimismo di Donald Trump dei giorni scorsi, quando si diceva certo che “a breve” avremmo avuto buone notizie circa la fine della guerra in Ucraina, l’amministrazione americana sembra aver capito che le cose sono destinate a durare ancora a lungo. Almeno questo è ciò che trapela dal quotidiano britannico Guardian, secondo cui l’ambasciatore statunitense alla Nato, Matthew Whitaker, ha negato che gli Stati Uniti abbiano fissato una nuova scadenza per i colloqui di pace sull’Ucraina. Insomma, non ci sarebbe il temuto ultimatum di cui ha parlato Volodymyr Zelensky, sostenendo, con evidente fastidio, che gli Usa starebbero pressando in modo asfissiante l’Ucraina affinché “entro giugno” accetti l’accordo di pace con la Russia di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

