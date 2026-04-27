Iran la Guerra nel Golfo in diretta | l' asse tra Teheran e la Russia

In Iran, le tensioni nel Golfo si intensificano mentre il governo annuncia un rafforzamento dei rapporti con la Russia. Contestualmente, il paese ha proposto agli Stati Uniti di avviare negoziati sul nucleare, sostenendo che ciò possa avvenire dopo la riapertura dello stretto di Hormuz. La situazione nel Golfo rimane sotto osservazione, con le parti coinvolte che cercano di definire le prossime mosse.

Teheran stringe l'alleanza con Mosca e lancia una nuova proposta alla Casa Bianca: trattare sul nucleare dopo lo "sblocco" dello stretto di Hormuz. Nel frattempo, fanno sapere dall'Us Central Command, "le forze statunitensi hanno intercettato 38 navi" nello Stretto a cui è stato ordinato "di invertire la rotta o tornare in porta". Di seguito le principali notizie della giornata: "Sicurezza di Hormuz di importanza globale" - La questione "del transito sicuro nello Stretto di Hormuz è di importanza globale". Lo ha detto dalla Russia il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, dopo aver accusato gli Stati Uniti di "approcci che hanno fatto sì il precedente round di colloqui" in Pakistan "non riuscisse a raggiungere gli obiettivi per le richieste eccessive".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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