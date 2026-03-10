Iran la guerra nel Golfo in diretta | Niente export di petrolio Teheran va a schiantarsi

L'Iran ha annunciato che non consentirà più l'esportazione di petrolio nel Golfo, in risposta alle recenti tensioni con Stati Uniti e Israele. Durante la sua prima conferenza stampa in presenza da quando sono iniziati i raid, un rappresentante del governo ha dichiarato questa decisione, sottolineando la volontà di non proseguire con le attività di esportazione petrolifera. La comunicazione si inserisce in un quadro di crescente incertezza nella regione.

Nella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l'Iran, il presidente Donald Trump prima ha detto che la guerra "finirà molto presto" e dichiarato che le forze iraniane "hanno perso tutto, non hanno più niente, non hanno più leadership", ma poi, rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump è tornato a essere minaccioso, dicendo che l'attacco statunitense "potrebbe diventare ancora più aggressivo" se i leader iraniani cercheranno di interrompere l'approvvigionamento energetico mondiale. Segui qui le notizie di oggi in diretta: Ore 8.28 - "Colpito albergo Manama che ospitava militari Usa" L'Iran ha confermato di aver colpito un albergo di Manama, in Bahrein, che ospitava militari americani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

