T-Mobile ha annunciato un'offerta che permette di ottenere l'iPhone 17 Pro senza costi iniziali, a condizione di aderire a specifici piani mensili. L'azienda fornisce inoltre crediti mensili per coprire il costo del telefono, anche in presenza di dispositivi danneggiati. Questa proposta è valida per i clienti che scelgono i piani Experience Beyond o Go5G Next, senza specificare limitazioni sullo stato di eventuali telefoni usati.

? Cosa sapere T-Mobile offre iPhone 17 Pro gratuitamente con crediti mensili per piani Experience Beyond o Go5G Next.. L'operatore statunitense accetta qualsiasi modello in permuta anche con schermi rotti o danneggiati.. T-Mobile ha sbloccato l’accesso all’iPhone 17 Pro offrendolo gratuitamente ai propri clienti attraverso un sistema di crediti mensili che copre l’intero valore del dispositivo, a patto di attivare determinati piani tariffari o procedere con il permuta. Dopo aver mantenuto per diverso tempo la linea di esclusione sui modelli più avanzati, l’operatore statunitense ha esteso le promozioni precedentemente riservate solo alle versioni iPhone 17e e iPhone 17 anche alla variante Pro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone 17 Pro a costo zero: la mossa shock che accetta telefoni rotti

Il Mistero di IPHONE 17: a cosa serve quella tacchetta sul bordo

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