iPad pieghevole da 20 pollici | il progetto rischia il naufragio

Un nuovo dispositivo pieghevole da 20 pollici, sviluppato da un'azienda di tecnologia, rischia di essere abbandonato. Il progetto prevede un lancio nel 2029, ma ha subito numerosi ritardi a causa di difficoltà tecniche e ingegneristiche. Attualmente, non sono state annunciate modifiche ufficiali ai piani di produzione o di commercializzazione. La situazione rimane in fase di valutazione da parte dei responsabili del progetto.

? Cosa sapere Il progetto iPad pieghevole da 20 pollici a Cupertino rischia l'abbandono definitivo.. Il lancio previsto per il 2029 subisce slittamenti per criticità tecniche e ingegneristiche.. L’ambizioso sviluppo di un iPad con display pieghevole da venti pollici a Cupertino affronta oggi un bivio critico che potrebbe portare all’abbandono definitivo del progetto. Le ultime indiscrezioni raccolte dagli analisti, tra cui Mark Gurman, suggeriscono che il dispositivo rischi di non superare mai le fasi di test interne per trasformarsi in un prodotto commerciale. Quello che era iniziato nel 2023 come un piano strategico per rivoluzionare il mercato dei tablet sta subendo una serie di slittamenti temporali senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iPad pieghevole da 20 pollici: il progetto rischia il naufragio Notizie correlate iPhone pieghevole in arrivo: potrebbe trasformare il tuo smartphone in un mini iPad tascabileApple si prepara a rivoluzionare il mondo degli smartphone con il suo primo iPhone pieghevole. Caricatore 3 in 1 pieghevole: ricarica iPhone e Watch a soli 20€Un accessorio tecnologico di INIU, progettato per ricaricare simultaneamente tre dispositivi, è attualmente disponibile su Amazon con un ribasso del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: iPad Fold a rischio, Apple potrebbe cancellarlo; Nuovi prodotti Apple in arrivo sotto la guida di John Ternus; iPhone Ultra: alcune scelte di Apple per il primo pieghevole potrebbero far discutere; Apple iPhone Fold: il pieghevole la cui assenza fa più rumore del suo annuncio. Apple annuncerà un iPad pieghevole da 20 pollici?Secondo Mark Gurman (Bloomberg), Apple annuncerà un iPad pieghevole con schermo OLED di circa 20 pollici (due iPad Pro affiancati) entro il 2028. Da alcuni anni circolano indiscrezioni sul tablet ... punto-informatico.it Apple studia un ibrido tra iPad e MacBook con schermo pieghevole da circa 20 polliciApple starebbe lavorando a un dispositivo con schermo pieghevole da circa 20 pollici secondo Mark Gurman, giornalista di Bloomberg da sempre ben informato sui piani della casa di Cupertino. Il nuovo ... hwupgrade.it Apple si prepara a lanciare nuovi iPhone, un modello pieghevole, iPad aggiornati, MacBook e Apple Watch rinnovati entro la fine del 2026. - facebook.com facebook Apple, nuovo CEO a settembre non per caso: Ternus annuncerà l'iPhone pieghevole x.com