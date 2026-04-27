Intervista a Diego Lama autore del romanzo Il sangue degli architetti

Un nuovo romanzo giallo storico ambientato a Napoli a fine Ottocento apre uno sguardo su una città ricca di contrasti e tensioni. L'autore del libro, noto scrittore, racconta una vicenda che combina elementi di indagine con riflessioni sulla realtà urbana dell’epoca. La narrazione si svolge tra vicoli e piazze di una Napoli vivace, attraversata da contraddizioni sociali e profonde tensioni.

Con Il sangue degli architetti, Diego Lama firma un giallo storico che unisce indagine e riflessione urbana, muovendosi in una Napoli di fine Ottocento viva, contraddittoria e attraversata da tensioni profonde. Per l’autore Napoli non è soltanto lo scenario della vicenda, è una presenza concreta.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri, Diego Lama presenta il nuovo romanzo “Il sangue degli architetti”Venerdì 13 marzo alle ore 18:00 presso la libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri, Diego Lama incontra i lettori per la presentazione de Il sangue... Scontrosa grazia: il romanzo che racconta la Trieste del 1920 | INTERVISTAScontrosa grazia è il romanzo di Nicolò Mazza de’ Piccioli, nato a Bergamo ma romano d’adozione da oltre vent’anni. Una raccolta di contenuti Si parla di: Operadomani: il 27 e 28 aprile al Ponchielli Rigoletto il mistero del teatro; Gabriella Moscioni si candida nella lista di Iacobucci: Credo profondamente nelle potenzialità di Bordighera.