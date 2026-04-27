Negli ultimi tempi si registra un aumento significativo di infermieri provenienti dall’estero, con molti che arrivano da Tunisia, India e Paraguay. La Tunisia si posiziona al primo posto tra i Paesi di origine di questi professionisti, seguita dall’India e dal Paraguay. Questa tendenza risponde alla carenza di personale sanitario nel paese, che ha portato a un incremento delle assunzioni di professionisti stranieri nel settore.

Medici, infermieri e personale sanitario sono introvabili, come del resto attesta anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui la carenza di infermieri è considerata una vera e propria bomba ad orologeria: entro il 2030 in Europa ne mancheranno 1 milione. Un dato allarmante ed ora le società di recruitment si organizzano per selezionare e formare all’estero personale sanitario professionale da far arrivare in Italia. Si punta su altre nazioni extra europee i cui professionisti sanitari siano propensi a fare un’esperienza nel nostro Paese. Ecco quindi che per far fronte all’ormai nota carenza di infermieri e professionisti sanitari in Italia, negli ultimi tre anni sono state oltre 1.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Infermieri introvabili, si cercano all’estero: boom di arrivi da Tunisia, India e Paraguay

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