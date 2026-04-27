Induce bimba di 4 anni a denudarsi durante videochiamata | arrestato 37enne a Reggio Emilia

Un uomo di 37 anni, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato a Reggio Emilia con l’accusa di aver molestato una bambina di quattro anni. Secondo le indagini, avrebbe palpeggiato la minore e l’avrebbe indotta a spogliarsi durante conversazioni tramite videochiamate. Le autorità hanno sequestrato dispositivi elettronici e stanno proseguendo le verifiche per approfondire i fatti. La bambina è stata affidata alle cure dei genitori.

Un 37enne nigeriano è accusato di aver abusato di una bimba di 4 anni palpeggiandola e inducendola a denudarsi durante videochiamate. Sul telefono sono stati trovati file pedopornografici. Fuggito in Germania nel 2025, è stato arrestato e poi estradato. Deve rispondere di violenza sessuale aggravata nei confronti di minorenne. Questa mattina l’interrogatorio di garanzia a Reggio Emilia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate 40 anni di violenze: arrestato a Reggio Emilia dopo aver ignoratoUn uomo di 63 anni è stato privato della libertà a Reggio Emilia per far fronte a una condanna definitiva di un anno, nove mesi e ventidue giorni. Nascondeva 31 grammi di cocaina, 37enne straniero arrestato a Finale EmiliaUn panetto di cocaina da 31 grammi e un inutile tentativo di fuga tra le vie del centro. Altri aggiornamenti Induce bimba di 4 anni a denudarsi durante videochiamata: arrestato 37enne a Reggio EmiliaUn 37enne nigeriano è accusato di aver abusato di una bimba di 4 anni palpeggiandola e inducendola a denudarsi durante videochiamate ... fanpage.it Violenza sessuale su una bimba di 4 anni (figlia dell’amica): arrestatoL’uomo di 37 anni è accusato di aver compiuto abusi sulla figlia di un’amica oltre che di pedopornografia minorile. La polizia lo ha arrestato in Germania dopo un mandato di cattura internazionale: è ... ilrestodelcarlino.it