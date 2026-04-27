Indiano abbandonato e poi morto al Ruggi Cioffi M5S | Cambiare sistema locale malato verità e giustizia

Il Movimento 5 Stelle di Salerno ha espresso sdegno e dolore per la morte di un lavoratore indiano di 36 anni, abbandonato in condizioni critiche davanti all’ospedale locale e deceduto dopo alcuni giorni di agonia. La vicenda ha suscitato molte reazioni, sollevando dubbi sulla gestione e sulla tutela delle persone straniere in condizioni di vulnerabilità. La morte ha portato alla luce situazioni di criticità nel sistema di assistenza locale.

Il Movimento 5 Stelle di Salerno esprime “sdegno e dolore” per la morte di Paul Neeraj, lavoratore indiano di 36 anni abbandonato in fin di vita davanti all’ospedale cittadino e deceduto dopo giorni di agonia. "Non siamo di fronte a un caso isolato - dichiara Andrea Cioffi - ma al prodotto di un.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Dramma a Salerno, morto l'indiano abbandonato in fin di vita al RuggiE’ deceduto Paul Neeraj, il lavoratore indiano ricoverato da diversi giorni in gravi condizioni all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Leggi anche: Caporalato, bracciante indiano abbandonato con le gambe in cancrena: il sistema che produce invisibili Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bracciante indiano grave in ospedale a Salerno: sospetto incidente sul lavoro; Salerno, grave indiano abbandonato davanti ospedale: l’ombra del caporalato e dello sfruttamento; Caporalato, bracciante indiano abbandonato con le gambe in cancrena: il sistema che produce invisibili; Nei campi della Piana del Sele si continua a morire di sfruttamento e indifferenza. Salerno, 36enne abbandonato al pronto soccorso: è in fin di vitaSecondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato accompagnato da ignoti fino all’ingresso dell’area triage e poi lasciato lì. agro24.it Indiano abbandonato davanti al Pronto Soccorso del Ruggi di Salerno. CGIL e FLAI CGIL: Gesto disumanoUn uomo indiano di 36 anni è stato ritrovato in condizioni gravissime davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno, dove sarebbe stato lasciato da ignoti che si sono poi allontanati. ondanews.it Salerno TvOggi. . Non ce l’ha fatta il cittadino indiano di 36 anni che, dallo scorso 10 aprile, era ricoverato all’#ospedaleSanGiovannidiDioeRuggidAragona di #Salerno. Era stato ritrovato, abbandonato davanti al #ProntoSoccorso, in condizioni gravissime. L’ - facebook.com facebook