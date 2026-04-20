Caporalato bracciante indiano abbandonato con le gambe in cancrena | il sistema che produce invisibili

Nella notte tra venerdì e sabato, un bracciante indiano di 36 anni è stato ricoverato al reparto di emergenza di un ospedale di Salerno. Presentava gambe annerite e segni di cancrena avanzata, con un’infezione che si era diffusa al fegato. È stato lasciato davanti al triage senza che ci fossero ulteriori dettagli o documenti. La vicenda evidenzia le condizioni di vulnerabilità di alcuni lavoratori impiegati in settori legati al caporalato.

Le gambe annerite, la cancrena avanzata, un’infezione già al fegato. Così è arrivato al Ruggi d’Aragona di Salerno un bracciante indiano di trentasei anni: lasciato davanti al triage nella notte tra venerdì e sabato, portato via prima che qualcuno potesse fare domande. I medici lo hanno trovato con le gambe completamente livide, quasi in cancrena; una setticemia agli arti inferiori così avanzata da richiedere camera iperbarica e antibiotici massicci. La cancrena che annerisce la carne è il risultato di settimane di esposizione a qualcosa che brucia lentamente: le gravissime infezioni sarebbero state provocate dall’esposizione prolungata a diserbanti o altri prodotti chimici utilizzati nell’agricoltura intensiva.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caporalato, bracciante indiano abbandonato con le gambe in cancrena: il sistema che produce invisibili Notizie correlate Salerno, abbandonato con la cancrena: l’orrore dello sfruttamentoUn uomo di nazionalità indiana, prossimo alla morte, è stato lasciato in condizioni disperate nei pressi di una struttura ospedaliera a Salerno dopo... Le testimonianze invisibili: come le vittime di violenza si confrontano con il sistema legaleA Ancona, nel cuore della Marche, un’iniziativa educativa e sociale sta prendendo forma in un’epoca dominata dalla velocità dei media digitali. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caporalato, bracciante indiano abbandonato con le gambe in cancrena: il sistema che produce invisibili; Bracciante indiano grave in ospedale a Salerno: sospetto incidente sul lavoro; Orrore a Salerno, abbandonato con le gambe in cancrena. Caporalato, bracciante indiano abbandonato con le gambe in cancrena: il sistema che produce invisibiliA Salerno bracciante indiano di 36 anni in fin di vita con le gambe in cancrena. Il processo Satnam avanza. Il caporalato resta. lanotiziagiornale.it Salerno, bracciante in gravi condizioni: la pista del caporalatoÈ ricoverato nel reparto di Malattie infettive dopo la diagnosi di una complessa infezione, forse contratta nei campi della Piana del Sele ... napoli.repubblica.it #Caporalato, Tescaroli: consentire l’accesso alla cittadinanza agli sfruttati stranieri, per applicare le misure di protezione anche nei loro confronti” #controradionews #podcast - facebook.com facebook Caporalato, Bai: «Solo un lavoro coordinato può contrastare lo sfruttamento» - Il Giunco x.com